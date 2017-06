DO PORTAL DO AGRONEGÓCIO



Apenas a oleaginosa mesmo triturada foi responsável por 15% de todo o volume embarcado pelo Brasil para o exterior, gerando uma receita de US$ 13,3 bilhões, com uma alta de 21,9% em comparação com idêntico período do ano passado.

Outros destaques nas exportações do agronegócio são o açúcar de cana, as carnes de frango e bovina, farelo de soja. celulose e café cru em grãos. Os sete principais produtos embarcados pelo agronegócio para o exterior geraram receita no total de US$ 26,48 bilhões. Os dados são do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC).

A relação dos dez principais produtos exportados pelo Brasil no período janeiro/maio, com receitas e participação nas exportações totais do País é a seguinte:

Soja mesmo triturada (US$ 13,3 bilhões e participação de 15%)

Minério de ferro (US$ 8,69 bilhões e participação de 9,9%)

Petróleo (US$ 7,23 bilhões e participação de 8,2%)

Açúcar de cana (US$ 3,2 bilhões e participação de 3,7%)

Automóveis (US$ 2,68 bilhões e participação de 3,0%)

Carne de frango (US$ 2,6 bilhões e participação de 3,0%)

Celulose (US$ 2,39 bilhões e participação de 2,7%)

Farelo de soja (US$ 2,25 bilhões e participação de 2,6%)

Café cru em grãos (US$ 1,99 bilhão e participação de 2,3%)

Carne bovina (US$ 1,76 bilhão e participação de 20%).

