Foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) os dados de exportação brasileira de milho para o mês de julho. Segundo o relatório, 2,4 milhões de toneladas do grão brasileiro foram escoadas no mês, sendo 1,7 milhão a partir de Mato Grosso, com participação estadual de 73,81%.

O volume registrado foi o mais elevado da série histórica para o período e marca o início do ano-safra 16/17.

Para o Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea), o balanço de oferta e demanda mundial, com produção mais elevada e demanda estável, proporcionou negociações em média a US$ 154,01/t, o menor valor desde o início do ano.

O instituto ressalta ainda que os embarques seguem atrelados à antecipação da colheita, visto a maior participação de Mato Grosso nos negócios.

“Este cenário vem corroborando com a projeção do último relatório de oferta e demanda do Imea, que estima uma exportação de 16,8 milhões de toneladas de milho para a safra 16/17. Até o fim do ano, a tendência é de envios crescentes, aliviando assim o déficit de armazenagem no Estado, e reduzindo a oferta de produto no mercado disponível”, avalia o instituto.

Fonte http://www.portaldoagronegocio.com.br/noticia/mt-responde-por-738-da-exportacao-nacional-do-milho-em-um-mes-e-alivia-deficit-de-armazenagem-162452