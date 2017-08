DIVULGAÇÃO do Portal do Agronegócio

do PORTAL DO AGRONEGÓCIO



Em oferta estarão 50 lotes Aberdeen Angus, sendo 40 fêmeas e 10 reprodutores, e mais 30 fêmeas Brangus, genética destinada à produção de uma carne de melhor qualidade, mercado que caminha na contramão da crise econômica. Neste ano, a VPJ comemora no remate a oficialização da raça Ultrablack no Brasil, na qual o empresário é responsável pelo primeiro registro, com o bezerro VPJ Ultra Black King IA 001.

Ultrablack é uma raça sintética proveniente do cruzamento entre Angus PO e o Brangus (ou vice-versa), sendo muito utilizado na Austrália e Estados Unidos. Essa união resulta em um bovino com 81% de sangue Angus e rusticidade suficiente para vencer os desafios impostos pelo Brasil Central, segundo a Associação Brasileira de Angus (ABA), delegada dos registros no País.

Técnicos recomendam a utilização do Ultrablack no cruzamento industrial com as mais de 3 milhões de fêmeas meio-sangue Angus que existem no País. Nessa proposta gera-se um gado com mais de 60% de sangue do taurino britânico, atendendo a exigências para premiação nos programas de qualidade de carne bovina, como o da VPJ Alimentos, que valoriza o abate de fêmeas cruza Angus em virtude da precocidade do acabamento de carcaça e maior índice de marmoreio.

“Em nosso leilão, vamos distribuir pacotes de sêmen inverso (sêmen Angus para femeas Brangus e sêmen Brangus para femeas Angus) aos compradores de fêmeas para que produzam seus próprios touros Ultrablack. Inclusive, algumas fêmeas do leilão já estão inseminadas com este material genético”, diz Valdomiro, ressaltando que o registro na ABA é crucial para legitimação da raça. O primeiro remate nacional de Ultrablack organizado pela ABA deve ocorrer em 2020.

Em outubro, 20º Leilão VPJ Angus

Reduto de uma genética atual e de eficiência comprada, a VPJ Pecuária já definiu a data de seu tradicional leilão de touros Angus e Brangus: 27 de outubro, na Red Eventos, em Jaguariúna (SP), às 14 horas, com transmissão pelo Canal do Boi.

Serão negociados 3 touros Aberdeen Angus para coleta de sêmen, 50 touros Aberdeen Angus para cobertura a campo, 20 fêmeas Aberdeen Angus de elite, 1 touros Brangus para coleta de sêmen, 30 reprodutores Brangus e 20 femeas Brangus.

A VPJ Pecuária desenvolve um dos mais importantes trabalhos de melhoramento genético da raça Aberdeen Angus, com base em linhagens americanas adaptadas ao calor e nas principais biotecnologias reprodutivas, como o acasalamento por DNA, a fertilização in vitro e a inseminação artificial.

Os melhores touros para desempenho e qualidade de carne são utilizados no programa de embriões da fazenda, entre eles o AAR TEM X 7008 AS, recordista em número de filhos registrados nos EUA em 2015 e 2016 (2º melhor em 2014), e Connealy Consensus 7229, que foi líder em 2014 e segundo melhor em 2015.

Provas zootécnicas desenvolvidas pela propriedade confirmam a funcionalidade dessa genética, trabalho conduzido com amparo da genômica, que propicia uma acurácia superior a 70% nas diferenças esperadas na progênie.

Mais informações, (19) 9 8125-0393

Sediada em Mococa, no interior de São Paulo, a VPJ Pecuária, capitaneada pelo empresário e pecuarista Valdomiro Poliselli Júnior, promove no dia 24 de agosto, com transmissão pelo Canal Terraviva, às 21 horas, o 19º Leilão Virtual Angus VPJ

Fonte http://www.portaldoagronegocio.com.br/noticia/19-leilao-virtual-angus-vpj-comemora-oficializacao-do-ultraback-162482