O ministro anunciou a liberação de 128,5 milhões de reais para o Exército completar a pavimentação de trecho de 65 quilômetros da rodovia que liga as regiões produtoras do Centro-Oeste ao porto de Miritituba (PA).

No início do ano, as fortes chuvas na região praticamente paralisaram a rodovia em trechos não asfaltados, causando quilômetros de filas de caminhões que transportavam a safra de soja.

No anúncio feito nesta quinta-feira, o Ministério dos Transportes prevê que a pavimentação do trecho do Mato Grosso até Miritituba estará concluída até o final de 2018.

Quintella, porém, afirmou que no início do ano que vem, mesmo sem a conclusão das obras, a rodovia estará trafegável.

"Não vai estar 100 por cento concluída (no início de 2018), mas toda a terraplanagem e a base dela, com pedras, estará pronta para receber o tráfego", disse.

"Nós não vamos mais ter atoleiro. A garantia das equipes técnicas e de engenharia do DNIT (Departamento nacional de Infraestrutura de Transporte) e do Exército dão tranquilidade para que na próxima safra a gente não tenha mais os problemas que tivemos", disse Quintella a jornalistas.

Além da parte que ficará a cargo do Exército, outro trecho de 35 quilômetros da rodovia já está em obras.

Quintella disse ainda que o ministério está em conversas com o Ministério do Planejamento para buscar recomposição orçamentária de cerca de 2 bilhões de reais, até o final do ano, para a área de manutenção de rodovias.

