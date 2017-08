do PORTAL DO AGRONEGÓCIO



O Corredor de Exportação do Porto de Paranaguá bateu mais um recorde. Desta vez foi o de embarque de grãos num período de 24 horas pelo Corredor de Exportação. Ao todo, foram embarcadas 134 mil toneladas de milho e farelo de soja nos três berços do corredor. A marca foi atingida na quarta-feira (16).

O carregamento supera em 18,7% o recorde anterior, alcançado em agosto de 2014, quando foram embarcadas no corredor de exportação 112,9 mil toneladas de grãos no intervalo de 24 horas. “Tivemos muitos dias de chuva na última semana.

Bastou que tivéssemos uma janela de tempo bom para que voltássemos a carregar com agilidade máxima no corredor de exportação”, afirma o diretor-presidente da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa), Luiz Henrique Dividino.

Os navios que contribuíram para o recorde carregaram das 16hs do dia 15 de agosto até as 16hs do dia 16 de agosto. No berço 212 estava atracado o navio Star Nina, vindo da Índia com destino à Holanda, e que carregou em 24h 40,3 mil toneladas de farelo de soja. No berço 213, o navio Three Star – vindo da Índia com destino a Singapura – carregou 44.764 toneladas de milho. Já no berço 214, o navio Ssi Excellent – vindo da África do Sul com destino ao Japão – carregou 48.908 toneladas de milho.

O Porto de Paranaguá recebeu, desde 2011, R$ 624 milhões em investimentos. No primeiro semestre de 2017, por exemplo, foi registrada a maior movimentação da história do Porto em um período de seis meses: 25 milhões de toneladas operadas.

Entre janeiro e julho deste ano, o Brasil já embarcou 50,94 milhões de toneladas de soja;7,76 milhões de toneladas apenas em Paranaguá. No caso do milho, o país exportou 5,5 milhões. Do total, 1,23 milhão de toneladas saíram pelo porto paranaense.

Fonte http://www.portaldoagronegocio.com.br/noticia/recorde-paranagua-despacha-quase-100-toneladas-de-graos-por-minuto-162648