Divulgação do Portal do Agronegócop

do Portal do Agronegócio



Os 150 melhores cafés do Brasil já estão classificados para o Coffee of the Year 2017. Ao todo, foram avaliadas 239 amostras das doze principais regiões do país, sendo Matas de Minas (30%) e Sul de Minas (16%) as regiões com maior número de amostras selecionadas. Os critérios foram baseados em protocolos da Associação de Cafés Especiais (SCA, na sigla em inglês), incluindo aroma, sabor, acidez, corpo, uniformidade, balanço e doçura, bem como em notas de qualidade referenciadas pelo Instituto de Qualidade do Café (CQI, na sigla em inglês).

Segundo o professor em qualidade de Café do Instituto Federal do Sul de Minas, e coordenador das provas do Coffee of the Year, Leandro Paiva, este ano a pontuação bateu o recorde e a nota de corte dos dez melhores ficou em 87,5 pontos. “Isso é muito bom se comparado a outros concursos em que essa nota, geralmente, fica entre 82 e 84. A variedade de amostras recebidas e os sabores diferenciados são os grandes destaques desse ano. Sem dúvida, o COY, dentro de uma feira internacional, é um importante instrumento de visibilidade para os produtos brasileiros de alta qualidade”, ressalta.

Dessa primeira filtragem, os 10 melhores cafés serão selecionados para que os visitantes da Semana Internacional do Café (SIC 2017) tenham a oportunidade de degustá-los, às cegas, e votar no seu preferido. O resultado final será divulgado no último dia da SIC, em 27 de outubro. “Vamos trazer 40 compradores de 16 países para que eles tenham contato com esses cafés e possam disseminar o conceito de qualidade e seleção no âmbito mundial. O objetivo é mostrar que a SIC é um ponto de acesso aos cafés brasileiros e uma excelente oportunidade de fazer negócio”, conclui o diretor de planejamento da Café Editora, Caio Fontes. Serão mais de 10 salas de provas de cafés para que compradores possam negociar os melhores grãos do Brasil.

Melhores do Brasil

Para a juíza internacional de prova de cafés e participante do COY, Georgia Franco de Souza, o Brasil tem um grande potencial para desenvolver perfis diferenciados. “Desde 2004 participo de concursos de qualidade em diversos locais do mundo e o que mais me chamou atenção no Coffee of the Year foi perceber a diversidade que o Brasil oferece”. O produtor Afonso Donizete Lacerda, de Dores do Rio Preto, na região do Caparaó, divisa Espírito Santo/Minas Gerais, foi o grande vencedor do concurso Coffee of The Year 2016, na modalidade Arábica. Já na Conilon o primeiro lugar ficou com outro capixaba, José Carlos de Azevedo, de Nova Venecia.



Raio X dos 150 melhores arábicas

• 12 regiões do Brasil

• As regiãos com mais cafés classificados foram Matas de Minas e Sul de Minas

Regiões classificadas



• Alta Mogiana (4) – 2,6%

• Caparaó (16) – 10,6%

• Cerrado Mineiro (18) – 12%

• Chapada Diamantina e Bahia (7) – 4,6%

• Planalto Central e Goiás (2) – 1,3%

• Mantiqueira de Minas (15) – 10%

• Matas de Minas (45) – 30%

• Mogiana Paulista (9) – 6%

• Montanhas do Espírito Santo (5) – 3,3%

• Norte Pioneiro do Paraná e Paraná (3) – 2%

• Chapada de Minas (2) – 1,3%

• Sul de Minas (24) – 16%



Raio x dos 10 melhores conilon/robusta



• Espírito Santo (6)

• Rondônia (3)

• Matas de Minas (1)

Fonte http://www.portaldoagronegocio.com.br/noticia/concurso-coffe-of-the-year-2017-divulga-os-150-melhores-cafes-do-brasil-164890