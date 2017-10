do Portal do Agronegócio



O Chile acaba de realizar, através do ProChile, o lançamento de sua ferramenta comercial para promover, internacionalmente, o setor de alimentos e bebidas: a campanha ‘Chile: uma despensa para o mundo’. Durante a ação, em São Paulo (SP), a marca setorial da associação ChileOliva, denominada Chile Azeite de Oliva, apresentou uma degustação exclusiva a um grupo de importadores brasileiros de diversos estados.



Em 2016, o Brasil fechou o ano ocupando o 2º lugar no ranking dos mercados para os quais o Chile exporta azeites. O País segue nessa posição este ano, ao lado dos Estados Unidos, que está em primeiro lugar. Com a degustação para compradores brasileiros, a associação ChileOliva pretende, além de aumentar o conhecimento e a experiência com os azeites chilenos, ampliar presença do produto nas prateleiras e mesas brasileiras.



“Conhecer os aromas, a cor e os sabores de um azeite de alta qualidade é imprescindível para realizar boas escolhas comerciais. A oportunidade de realizar essa degustação técnica para compradores do Brasil é positiva para a associação, para o mercado e, consequentemente, para o consumidor, que terá à disposição azeites de excelente procedência e qualidade”, resume Gabriela Moglia, gerente da associação ChileOliva.



Além do evento exclusivo para os compradores, os azeites chilenos foram protagonistas no jantar que encerrou, no Brasil, as atividades do lançamento da campanha ‘Chile: uma despensa para o mundo’. Eles compuseram as receitas do menu especial elaborado pelos chefs Rodrigo Oliveira (Mocotó) e Kurt Schmidt (restaurante 99, em Santiago), embaixadores do projeto.



Nas atividades, foram destacados seis azeites que expressam e representam a produção do país: Petralia, Qori, Izaro, Deleyda, Alonso e Sol del Limari.

Do Chile para o mundo



Idealizada pelo ProChile, a campanha Uma Despensa para o Mundo, derivada da marca ‘Foods Chile – Fonte de Vida’, lançada em 2015 durante a APAS – maior feira supermercadista da atualidade – é a nova ferramenta de promoção dos alimentos e bebidas chilenos, que busca posicionar a oferta exportável do país e acontece inicialmente em 2 rotas estratégicas: Ásia (em Bancoc, na Tailândia; e Guangzhou, China) e América Latina (Brasil, em São Paulo; e Colômbia, Bogotá).

ChileOliva



Os principais produtores estão agrupados na Associação ChileOliva, com 34 empresas associadas, que concentram mais de 75% de participação na indústria. Atualmente, o Chile possui por volta de 24 mil hectares plantados e 40 moinhos que produzem mais de 17 mil toneladas de azeite de oliva extra virgem. A colheita acontece nos meses de maio, junho e julho. Mais informações: www.chileoliva.cl.

ProChile



Escritório comercial do Chile no Brasil, o ProChile apoia a promoção das exportações de bens e serviços chilenos, além de contribuir na atração de investimentos estrangeiros e no fomento do turismo do país. Com mais de 40 anos de experiência e uma rede de mais de 50 escritórios comerciais no mundo, o ProChile apoia empresas chilenas a participarem das mais importantes feiras e conferências internacionais, bem como eventos em que empresários de diferentes regiões do mundo se reúnem para estreitarem relações comerciais. Mais informações: http://www.prochile.gob.cl.

Fonte http://www.portaldoagronegocio.com.br/noticia/gastronomia-e-negocios-brasil-ocupa-2-lugar-no-ranking-de-exportacoes-de-azeite-do-chile-164908