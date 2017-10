do Portal do Agronegócio



A CRI Genética lançará durante a sua participação na Leite Show, a ser realizada entre os dias 25 e 28 de outubro, em Guaratinguetá (SP), a nova edição do catálogo de produto Leite Zebu. A bateria 2017/2018 conta com novas contratações nas raças Gir Leiteiro (4) e Girolando (2).

Entre os destaques está o touro Girolando Sombreiro FIV Kenyo, que traz em sua linhagem toda a qualidade do Toystory aliado à Quartinha, animais importantíssimos para a raça Holandesa e Girolando, respectivamente. Além do touro Gir Trovão 2B, fruto da parceria com o Programa de Melhoramento Genético 2B (PMG2B) que hoje é um dos programas mais sólidos de evolução e melhoria genética da raça Gir.

“Essas novas contratações têm como ponto alto o valor e qualidade do pedigree dos touros. Animais que com certeza irão agregar e melhorar muito qualquer plantel em que forem trabalhados”, explica o gerente de produto leite da CRI, Bruno Scarpa.

A edição digital pode ser baixada diretamente no site da CRI www.crigenetica.com.br. Para adquirir a versão impressa é preciso entrar em contato com os representantes da empresa, que estão listados no site.

Fonte http://www.portaldoagronegocio.com.br/noticia/cri-genetica-lancara-catalogo-leite-zebu-durante-a-leite-show-164999