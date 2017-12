do PORTAL DO AGRONEGÓCIO



O Brasil vai iniciar a exportação de embriões bovinos in vitro para a Colômbia. Nesta semana o Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (DSA/Mapa), fechou acordo com o Instituto Colombiano Agropecuário que vai viabilizar o embarque dos produtos.

O Certificado Veterinário Internacional firmado entre os dois países foi atualizado para atender produtores brasileiros e colombianos. A coordenadora de Trânsito e Quarentena Animal do ministério, Judi Nóbrega, considera o acordo promissor, pois o mercado colombiano é o principal importador de genética bovina brasileira para melhoramento dos rebanhos de corte.

Até agosto de 2016, não havia acordo com os países da América do Sul para o comércio de embriões bovinos “in vitro”, identificado como um mercado de grande interesse do setor. Conforme Judi Nóbrega, foi dada prioridade às negociações com esse bloco e, desde então, já foram firmados acordos sanitários com os Serviços Veterinários do Paraguai, da Bolívia, do Uruguai e da Argentina.

A coordenadora explica que a ampliação dos acordos voltados à exportação de embriões bovinos “in vitro” tem sido possível, devido ao reconhecimento mundial da excelente condição sanitária do rebanho brasileiro, bem como do alto grau de tecnologia das centrais de coleta e processamento de material genético bovino registradas no Mapa.

A parceria firmada entre o Departamento de Saúde Animal (DSA) e entidades do setor produtivo brasileiro, tais como a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), Associação Brasileira de Inseminação Artificial (Asbia) e a Sociedade Brasileira de Tecnologia de Embriões (SBTE) para prospecção de mercados importadores, vem permitindo ao Mapa otimizar esforços e o acesso progressivo aos mercados importadores.

Fonte http://www.portaldoagronegocio.com.br/noticia/brasil-vai-iniciar-exportacao-de-embrioes-bovinos-in-vitro-para-colombia-167225