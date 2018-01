DIVULGAÇÃO do Portal do Agronegócio

Com sete produtos entre os dez mais exportados nos últimos doze meses, o agronegócio somou US$ 88,93 bilhões à balança comercial brasileira em 2017, o que representa 40,84% do total: US$ 217,74 bilhões.

O levantamento foi feito pelo Agronegócio Gazeta do Povo, com base nos dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC).

Destaque -

O maior destaque continua sendo a soja, principal item da lista geral, que trouxe US$ 25,7 bilhões, 33% a mais na comparação com 2016.

Carnes -

Mas, com preços aquecidos no mercado internacional, as carnes também evoluíram na geração de divisas, ainda que, em volume, frangos e suínos tenham sido menos exportados que no ano anterior.

Perda -

Embora tenha permanecido como principal pilar do comércio exterior brasileiro, o agronegócio perdeu, em 2017, cerca de 2% em participação no total dos embarques. Em 2016, o índice foi de 42,8%.

Motivos -

A redução é explicada pela expansão do setor petrolífero (que aumentou suas vendas em 65%, chegando a US$ 16,6 bilhões, e manteve a terceira posição na lista) e da indústria automobilística, que exportou US$ 6,7 bilhões (crescimento de 42,8%) e passou de nona para quinta colocada, deixando para trás café, farelo de soja, celulose e carne de frango.

Superávit -

Em 2017, a balança comercial brasileira teve o maior superávit da história. A diferença entre exportações e importações ficou em US$ 67 bilhões.

