Apesar de o preço comercializado ter apresentado uma média de R$ 97,74/@ nesse último mês, o avanço das vendas em junho foi de apenas 1,95 p.p. visto o grande volume já comprometido e as indecisões quanto ao preço do frete rodoviário.

Para a safra 18/19, apesar do desaquecimento da comercialização em relação aos meses anteriores, as vendas avançaram 7,33% nesse último mês, negociadas a uma média de R$ 99,86/@ e com isso 54,29% da produção já está comprometida”.

Os economistas do instituto apontam que “a alta demanda pela fibra no mercado externo continua proporcionando boas cotações na bolsa de NY, que ,em conjunto com o dólar em patamares elevados, segue colaborando para o adiantamento dos negócios”.

Perto da implementação das tarifas de importação entre os EUA e a China, as cotações da pluma de algodão na bolsa de NY apresentaram queda de 1,61% e 1,28% para dez/18 e jul/19, respectivamente.

Fonte http://www.portaldoagronegocio.com.br/noticia/com-avanco-lento-venda-de-pluma-de-algodao-em-mato-grosso-chega-a-79-173748