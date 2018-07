Divulgação do Portal do Agronegócio

A Agência Canadense de Inspeção de Alimentos (CFIA) anunciou que os testes de campo com trigo transgênico continuam no Canadá. Eles estão ocorrendo de maneira intensa porque não existem variedades geneticamente modificadas sendo comercializadas atualmente no país.

A Agência monitora o campo Plant Novel Trait (PNT) para garantir que tudo seja feito dentro da legislação. De acordo com a CFIA, a modificação genética ocorre por meio de DNA recombinante, mutagênese ou do melhoramento convencional de plantas.

“Estes termos e condições de confinamento incluem, mas não estão limitados a isolamento reprodutivo, monitoramento do local e restrições de uso da terra pós-colheita e são projetados para minimizar a exposição dos componentes usados no campo ao meio ambiente”, diz o site da Agência.

Segundo a CFIA, no ano passado foram registrados cerca de 43 testes com trigo transgênico no Canadá. Os objetivos anunciados pelo site da Agência incluem a tolerância a herbicidas, aumento de rendimento e resistência a fungos.

“As empresas de biotecnologia realizaram testes de campo de trigo geneticamente modificado na maior parte dos anos desde 1998, incluindo dois em Ontário em 2011 e 2012, e 13 em Alberta em 2014. Testes de pesquisa de trigo não foram conduzidos somente em 2007, 2008, 2009 e 2010”, pontua o site.

A Monsanto já realizou testes de trigo tolerantes a herbicidas geneticamente modificados de 1998 a 2004 e a Syngenta e a BASF em 2005 e 2006. Nos últimos cinco anos, a maioria dos experimentos foram realizados em Manitoba e Saskatchewan, incluindo 32 pela Bayer Crop Science.

