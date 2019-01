do Portal do AGRONEGÓCIO

As exportações brasileiras fecharam no mês de dezembro de 2018 com um superávit expressivo de 191 mil toneladas.

De acordo com o balanço da Associação Brasileira da Indústria do Arroz (Abiarroz) com dados do Ministério da Indústria e Comércio Exterior, de janeiro a dezembro de 2018, o Brasil exportou total de 1,4 milhão de toneladas de arroz, o que gera US$ 467 milhões em negócios.

Do total exportado em 2018, o arroz em casca se destaca em primeiro lugar pelo registro de 592 mil toneladas, tendo como destino principal a Venezuela.

O principal destino de arroz beneficiado foi o Peru, apresentou um recorde de 82,4 mil toneladas, totalizando US$ 40,8 milhões em negócios.

Os países Senegal, Nicarágua, Cuba, Costa Rica e EUA também se destacaram como destino do arroz brasileiro com importantes volumes.

O gerente do Brazilian Rice, Gustavo Ludwig, explica que “as exportações deste ano foram importantes para regular o mercado e consolidar a presença do Brasil nos mercados prospectados.

A expectativa é de manter o patamar de exportações alto para os próximos anos".

Fonte https://www.portaldoagronegocio.com.br/noticia/arroz-brasileiro-apresenta-forte-alta-nas-exportacoes-179438