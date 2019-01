do Portal do AGRONEGÓCIO

do Portal do Agronegócio



A aprovação pela China de importações de uma soja geneticamente modificada da DowDuPont coloca a rival Bayer na defensiva, disseram investidores e analistas, já que os fazendeiros dos Estados Unidos terão uma nova opção ao plantar sua cultura agrícola de exportação mais valiosa.

A Monsanto, de propriedade da Bayer, há muito tempo domina o mercado de 40 bilhões de dólares de soja nos EUA. O mercado se abriu, no entanto, já que a linha de sementes Roundup Ready, da Monsanto, projetada para tolerar o herbicida glifosato, perdeu a eficácia à medida que as ervas daninhas desenvolveram tolerância ao produto químico.

A China abriu caminho para que os agricultores norte-americanos plantem a soja Enlist E3, da DowDuPont, que pode resistir a três herbicidas. A aprovação ocorreu na terça-feira.

Durante anos, a empresa adiou o lançamento das sementes enquanto aguardava a aprovação de Pequim. A China comprou cerca de 60 por cento das exportações de soja dos EUA, no valor de cerca de 12 bilhões de dólares, antes da atual guerra comercial e pode rejeitar o envio de variedades não aprovadas.

Os agricultores têm sofrido desde que a China impôs uma tarifa sobre as importações de soja dos EUA em julho, como parte da guerra comercial, na qual as duas maiores economias do mundo cobraram bilhões de dólares em tarifas de retaliação sobre seus produtos.

Michael Underhill, diretor de investimentos da Capital Innovations, que possui ações da DowDuPont, disse que a aprovação da China para a soja Enlist E3 levará a grandes encomendas para a empresa.

"Quando penso sobre o tamanho do acordo, penso na música do Led Zeppelin 'When the Levee Breaks'" ('Quando o dique se rompe', em tradução literal), disse Underhill. "A competição vai ficar feroz. Isso força todos a ficarem afiados e melhorarem o seu jogo."

A soja Enlist E3 é criada para resistir aos herbicidas glifosato, glufosinato e 2,4-D.

Fonte https://www.portaldoagronegocio.com.br/noticia/aprovacao-da-china-a-soja-da-dowdupont-representa-desafio-a-bayer-179465