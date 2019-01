do Portal do AGRONEGÓCIO

do Portal do Agronegócio



Além disso, o país foi o que mais aumentou as vendas, em valor, entre novembro de 2017 e outubro de 2018, segundo dados da Comissão Europeia.

Contando ainda com o Reino Unido, os 28 países da UE gastaram, ao todo, €115,2 bilhões nas importações de produtos agrícolas no período. Principal origem, o Brasil foi responsável por cerca de 10% das importações, em valor. A UE desembolsou €12 bilhões nas compras de produtos brasileiros, incremento de 2,6% comparado ao período anterior.

O valor das importações procedentes do Brasil aumentou em € 299 milhões, o maior entre os fornecedores do bloco europeu. Com isso, o Brasil acumulou um superávit de €10,2 bilhões no comércio agrícola com a UE. No período, o país gastou apenas €1,8 bilhão em produtos europeus.

Na lista de fornecedores da UE, somente os Estados Unidos ficam próximos do Brasil como grande fornecedor de produtos agrícolas à Europa. As compras de produtos americanos custaram €11,5 bilhões. Na terceira posição, vem a China, com €5,5 bilhões. A Argentina é o quarto, com €5,1 bilhões. A receita com as vendas do país sul-americano caiu 10,7%.

No geral, os europeus importaram principalmente cereais, frutas, óleo de oliva e carne de frango.

Fonte https://www.portaldoagronegocio.com.br/noticia/mesmo-com-carne-fraca-brasil-lidera-vendas-a-ue-179588