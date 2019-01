do Portal do AGRONEGÓCIO

Mato Grosso encerrou 2018 com alta no Valor Bruto da Produção (VBP) da bovinocultura e atingiu R$ 12,081 bilhões, melhor valor desde 2015. O resultado consolidado foi divulgado na tarde desta terça-feira (15) pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e representa toda a movimentação de valores das principais cadeias produtivas da agropecuária.

Em comparação com o VBP da pecuária bovina de 2017, de R$ 11,721 bilhões, a atividade apresentou alta de 3,05% em 2018. O VBP da pecuária de corte mato-grossense representa 14% do VBP total de Mato Grosso, R$ 85 bilhões, que soma os valores de toda produção agrícola e pecuária.

“A pecuária de corte é a terceira maior atividade econômica do estado se analisados os valores da produção. Porém, com relação sua distribuição dentro do território, é a mais importante por ser a única atividade presente em todas as regiões e movimentar a economia dos 141 municípios mato-grossenses”, afirma o presidente do IMAC Guilherme Linares Nolasco.

Sobre o resultado positivo, Nolasco explica que a alta demanda por carne da China e de Hong Kong garantiu um bom resultado para Balança Comercial e que, no mercado interno, a recuperação da economia também contribuiu para aumentar as vendas. “Tivemos eventos como Copa do Mundo e eleições que tradicionalmente aquecem o mercado da carne. Fora isso, o início da retomada do crescimento econômico e as vendas para a China e Hong Kong permitiram o crescimento do VBP”.

Outro fator que contribui para elevar o VBP é o preço de produtos da pecuária de corte. Ao longo do ano, o valor da arroba do boi gordo apresentou ligeira valorização e seguiu o patamar do VBP, com variação de 3%. Em janeiro do ano passado, a arroba do boi gordo custava R$ 132,99, em média no estado, e em janeiro deste ano está R$ 136,53.

Fonte https://www.portaldoagronegocio.com.br/noticia/pecuaria-de-mt-apresenta-melhor-resultado-desde-2015-179684