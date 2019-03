divulgação DO PORTAL DO AGRONEGÓCIO

O Ministério da Agricultura está finalizando procedimentos para ofertar parte dos estoques de milho da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) localizados em Mato Grosso e atender à demanda de criadores, segundo a Secretaria de Política Agrícola da Pasta.

"Trabalhamos para que a Conab lance os leilões de milho no Estado ainda neste mês", disse em nota o secretário Eduardo Sampaio.

Na primeira quinzena de março, o preço médio do milho, de R$ 27/saca de 60 quilos, está 23% acima do registrado em igual mês do ano passado em razão da menor oferta do produto na entressafra, de acordo com Sampaio.

A situação dificulta o abastecimento de consumidores e criadores de aves, suínos e bovinos de Mato Grosso.

O ministério informou ainda que os estoques da Conab são resultado do exercício dos contratos de opção lançados em 2017.

