do Portal do AGRONEGÓCIO

do Portal do Agronegócio



O produto está armazenado em Mato Grosso e terá como localidades de destino municípios da Bahia (1 mil t), Paraíba (3 mil t), Pernambuco (1 mil t), Piauí (1 mil t), Rio Grande do Norte (1 mil t), Rondônia (400 t) e Roraima (1 mil t).

Os embarques serão semanais e deverão ter início em 48 horas após a convocação formal a ser realizada pela Conab. O prazo máximo de execução dos serviços é de 21 dias.

Para participarem do pregão, as empresas interessadas devem comprovar que têm atividade econômica principal compatível com o serviço a ser realizado, que é o de transporte de carga. Também é necessário estarem regularmente cadastradas na bolsa pela qual disputarão a negociação.

Outras exigências informadas no edital são inscrições regulares em sistemas como o de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf), no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin), no Sistema de Registro e Controle de Inadimplentes da Conab (Sircoi) e no Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais (Sican).

O transporte de milho realizado pela Conab tem como objetivo abastecer o Programa de Vendas em Balcão, operado pela Companhia em todo o Brasil, que oferta milho a preço de atacado para pequenos criadores de animais, para uso na ração.

Fonte https://www.portaldoagronegocio.com.br/noticia/conab-contrata-frete-para-remocao-de-84-mil-t-de-milho-para-o-norte-e-nordeste-181960