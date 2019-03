do Portal do Agronegócio



As unidades produtoras do Centro-Sul processaram 30,56 bilhões de litros de etanol no acumulado da safra 2018/19 considerando a data até 16 de março. O volume representa um aumento de 19,11% na comparação com o mesmo período do ano passado, informou hoje (26), a União da Indústria da Cana-de-açúcar (UNICA).

Desse total, a produção de etanol anidro alcançou 9,10 bilhões de litros, ao passo que a do hidratado foi de 21,46 bilhões de litros.

Em relação às vendas, nos primeiros quinze dias de março, as unidades produtoras do Centro-Sul comercializaram 1,22 bilhão de litros, sendo 37,83 milhões destinados à exportação e 1,18 bilhão de litros ao mercado doméstico.

No mercado doméstico, mais uma vez as vendas de etanol hidratado foram destaque, atingindo 824,12 milhões de litros nos primeiros quinze dias de março, com crescimento de 23,51% em relação ao volume comercializado no mesmo período de 2018.

Para o diretor técnico da UNICA, Antonio de Padua Rodrigues, "o preço do etanol hidratado continua atrativo e os consumidores estão optando pelo seu uso ". Contudo, o executivo ressalta que o aumento no valor do biocombustível em algumas regiões do Brasil nas últimas semanas não guarda relação com o preço recebido pelo produtor - segundo o indicador diário publicado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA - ESALQ/USP) o valor ao produtor recuou 8% nos 10 últimos dias.

Fonte https://www.portaldoagronegocio.com.br/noticia/producao-de-etanol-tem-aumento-de-19-no-centro-sul-182057