O Brasil exportou em março 97,6 mil toneladas de algodão, 107,21% mais do que em igual período do ano passado, quando foram embarcadas 47,1 mil toneladas. Em receita, as vendas externas da pluma renderam US$ 166,2 milhões, 102,18% acima dos US$ 82,2 milhões faturados em março de 2018.

Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, 1º de abril, pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia.

As exportações de algodão atingem o pico durante o segundo semestre do ano e depois diminuem progressivamente na entressafra. Neste ano, entretanto, os volumes seguem maiores do que os embarcados no ano passado por causa da safra volumosa no País e da demanda chinesa aquecida.

Na comparação com fevereiro de 2019, o resultado é positivo tanto em volume, com avanço de 11,79% (87,3 mil toneladas do segundo mês do ano) quanto em receita, que subiu 11,84% (US$ 148,6 milhões).

No acumulado dos três meses de 2019, o País embarcou 293,8 mil toneladas de algodão, com receita de US$ 503 milhões.

O preço médio da tonelada da pluma exportada no mês passado foi de US$ 1.702,20, ante igual valor de fevereiro deste ano e US$ 1.742,70 em março do ano passado.

Fonte https://www.terra.com.br/economia/exportacao-de-algodao-sobe-107-em-volume-e-102-em-receita-em-marco-diz-secex,6ffe91de1eaeaee469593dc0db02de50t490ntu9.html