O aumento da população mundial obriga o setor de produção de alimentos a desenvolver novos métodos de cultivo que sirvam para satisfazer a demanda e um deles é o cultivo sem utilizar a terra. Com a chamada hidroponia, as plantas crescem sem a necessidade de terrenos agrícolas, simplesmente com água e soluções minerais, especialmente culturas de vegetais como alface, tomate, pimenta e pepino, que dão bons resultados com a aplicação deste sistema.

Atualmente, as hortas hidropônicas são mais um método de cultivo, embora sejam mais difundidas em países com condições desfavoráveis, pois permitem cultivar uma grande variedade de alimentos com a mínima quantidade de solo e água. Esta alternativa representou uma grande oportunidade para enfrentar uma situação que “bateu à porta” de vários governos, que é a falta de comida.

A empresa espanhola Ritec, que é membro do AgritechMurcia, participa do projeto europeu Drainuse Life, que permite a reutilização de cultivo sem solo de drenagem sob efeito estufa, o que irá garantir uma melhor utilização de um recurso escasso como a água em algumas zonas. O sistema criado reduz o consumo de água entre 20% e 50%, além do uso de 40% a menos de fertilizantes.

“Desenvolvemos um sistema abrangente em que os nutrientes e a água necessários às plantas são ajustados", explica José Luis Peregrín, CEO da Ritec; "Então os drenos deste sistema de hidroponia são removidos e depois analisados e processados, desinfetados e reutilizados.

Tudo em um ciclo fechado para poder otimizar cem por cento o recurso hídrico. Este é o ponto de partida e o objetivo final é que o desperdício seja zero”, completa.

