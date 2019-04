do Portal do AGRONEGÓCIO

do Portal do Agronegócio



As exportações de carne suína in natura cresceram 8,9% no mês de março. Foram enviadas ao exterior 47,4 mil toneladas. Com 21 dias úteis o mês registrou uma média diária de 2,5 mil toneladas. Quanto ao mesmo período de 2018 o crescimento foi maior, chegando a 7%, visto que em março do ano passado a média diária de embarques foi de 2,3 mil toneladas.

Em relação ao preço, em março foram pagos em média US$2045,20 por tonelada, somando no mês US$ 97 milhões. A média de preço foi 3,5% maior que em fevereiro quando era pago por tonelada US$ 1975,40. Já em relação a março de 2018, o produto teve desvalorização de 2,6%, visto que no período a média do preço pago era de US$ 2099,90 por tonelada.

Resultados gerais da balança comercial

No mês, a exportação alcançou cifra de US$ 18,120 bilhões. Sobre março de 2018, as exportações registraram queda de 1,0%, e em relação a fevereiro de 2019, aumento de 17,1%, pela média diária. As importações totalizaram US$ 13,130 bilhões. Sobre igual período do ano anterior, as importações apresentaram aumento de 5,1%, e de 9,5% sobre fevereiro de 2019, pela média diária.

No período, a corrente de comércio alcançou valor de US$ 31,250 bilhões. Sobre igual período do ano anterior registrou-se crescimento de 1,5%, pela média diária. O saldo comercial do mês apresentou superávit de US$ 4,990 bilhões, valor 22,3% inferior, pela média diária, ao alcançado em igual período de 2018, US$ 6,420 bilhões.

Fonte https://www.portaldoagronegocio.com.br/noticia/exportacoes-de-carne-suina-crescem-89-em-marco-182301