Do ISTO É DINHEIRO



A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) comemorou, em nota, a prorrogação, até 30 de abril de 2020, do Convênio ICMS 100/97 – que reduz o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de produtos agrícolas comercializados entre Estados.

A decisão sobre a prorrogação foi tomada nesta sexta-feira, 5, pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz).

“Os Estados concordaram em prorrogar por mais um ano, segundo a recomendação técnica. Eles se sensibilizaram com a demanda do setor produtivo, diante da importância que o agro representa para a economia nacional, respondendo por quase 25% do PIB, 38% dos empregos e metade das exportações”, disse o coordenador do Núcleo Econômico da CNA, Renato Conchon, ressaltando que a medida deve dar um “alívio temporário” ao setor agropecuário.

Conchon afirmou, no entanto, que para que o setor agropecuário tenha mais “competitividade e segurança jurídica”, é preciso que haja também uma reforma tributária ampla: “Caso contrário, vamos trabalhar para uma nova prorrogação.

Fonte https://www.istoedinheiro.com.br/cna-comemora-prorrogacao-de-convenio-que-reduz-icms-sobre-insumos-agricolas/