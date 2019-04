do Portal do AGRONEGÓCIO

do Portal do Agronegócio



1º Soja, com 83,6 milhões de toneladas;

2º Açúcar bruto e refinado, com 21,4 milhões de toneladas;

3º Frango com 3,9 milhões de toneladas;

4º Carne bovina com 2,0 milhões de toneladas equivalente carcaça;

5º Café com 1,8 milhão de toneladas.

De 2010 a 2018, a soja foi a commodity que teve maior expansão das exportações, com um acréscimo de 165% no volume embarcado.

Em segundo lugar vem a as exportações de carne bovina, com um crescimento de 35% do volume exportado no período.

Em 2018, a China foi responsável por 82,3% dos embarques de soja. Leia mais na Carta Grãos de março, “Quem está comprando a soja brasileira?”.

Para a carne bovina, Hong Kong foi o foi o principal destino das exportações brasileiras, cerca de 21,1%, em segundo lugar vem a China, com 19,6% do total exportado pelo Brasil.

Fonte https://www.portaldoagronegocio.com.br/noticia/as-cinco-commodities-mais-exportadas-pelo-brasil-em-2018-182325