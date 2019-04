Tamanho do texto

BRF vai suspender abate de frango em unidade no Paraná Em carta enviada ao presidente da Comissão de Avicultura da Federação de Agricultura do Estado do Paraná (Faep), Carlos Sérgio Bonfim de Andrade, a BRF informou que suspenderá por até cinco meses, a partir de 27 de maio, o abate de frangos em sua unidade