Tamanho do texto

Carne de frango: ajustes, no varejo, ficam aquém dos registrados no atacado Preços dos produtos da cesta básica paulistana nos três primeiros meses de 2019 (levantamentos semanais tendo por base as quintas-feiras) apontam que o consumidor da cidade de São Paulo adquiriu o frango resfriado por um valor médio 20% superior