A atuação de uma forte massa de ar seco sobre a maior parte do Brasil vem reduzindo o nível de umidade no ar em todas as Regiões do país. A consequência é a redução da nebulosidade e da chuva.

É comum nesta época do ano, a presença desta massa de ar seco sobre o interior do país. Pela medição do Instituto Nacional de Meteorologia, na tarde desta sexta-feira (26), cidades de 7 estados brasileiros, registraram umidade relativa do ar (URA) igual ou abaixo de 20%, no horário das 15 horas, horário de Brasília. O menor nível no país neste horário, foi registrado no aeroporto de Goiânia, com 11%, que caracteriza estado de emergência.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que o menor nível de umidade do ar para o conforto do ser humano não baixe dos 60%.

Confira as cidades e seus respectivos estados onde a URA ficou igual ou abaixo de 20% em 26/08/16, às 15h, pela medição automática do Instituto Nacional de

Meteorologia.

Goiânia/GO (12%), Goiás/GO (13%), Patos/Paraíba (14%), Silvana/GO (15%), Gama/DF (15%), Ituiutaba/MG (15%), Brasília/DF (16%), Pampulha/BH (19%).

Confira as cidades e seus respectivos estados onde a URA ficou igual ou abaixo de 20% em 26/08/16, às15h, pela medição dos aeroportos:

Goiânia/GO (11%), Uberaba/MG (14%), Uberlândia/MG (16%), São José do Rio Preto/SP (16%), São José dos Campos/SP (17%), Mossoró/RN (17%), Campode Marte/SP (19%).

Qualidade do ar piora

A qualidade do ar pode piorar nos principais centros urbanos do país e na região metropolitana. A poluição existe em qualquer lugar, por diferentes poluentes, em maior ou menor quantidade dependendo da época do ano e especialmente das condições meteorológicas.

A falta de chuva prolongada e de ventos são os principais fatores meteorológicos que contribuem para o aumento da concentração de poluentes em um lugar.

Nos centros urbanos estamos acostumados com a fumaça dos veículos, mas no interior tem a poeira em suspensão e também a fumaça de queimadas e incêndios florestais.

