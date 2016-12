DO TERRA NOTICIAS



Uma equipe de cientistas está trabalhando na Antártida para encontrar a geleira mais antiga do mundo. Eles querem perfurar o gelo e retirar amostras que permitam descobrir rastros das mudanças climáticas do passado.

A ideia do grupo é tentar estender o conhecimento que se tem do clima passado.

“Nós temos um excelente registro sobre o que aconteceu no clima nos últimos 800 mil anos, mas ainda há aspectos que não conseguimos explicar plenamente”, disse Robert Mulvaney, que faz parte do grupo de pesquisas britânico sobre a Antártida (BAS, na sigla em inglês).

“Estudando geleiras que tem 1,5 milhão de anos, isso poderá nos dar a convicção de que realmente entendemos bem o sistema climático, que podemos ter certeza absoluta de que o que estamos projetando para as próximas centenas de anos se baseia em um estudo completo e no conhecimento da Ciência ", disse ele à BBC.

Uma análise química de um pedaço de gelo antigo pode trazer várias informações sobre como era o clima na região no passado – e como ele foi mudando ao longo dos séculos.

Quando o gelo é trazido à superfície, ele é cortado em pedaços para ser estudado. Até elementos químicos presos em bolhas de ar entre flocos de neve são examinados minuciosamente. Dessa forma, cientistas são capazes de mapear as temperaturas e a atividade solar de séculos passados.

Espera-se que esses dados ajudem os cientistas a fazer previsões mais precisas sobre como as condições climáticas no planeta podem se desenvolver no futuro.

Fonte https://noticias.terra.com.br/ciencia/o-que-a-busca-pelo-gelo-mais-antigo-do-planeta-pode-revelar-sobre-o-clima,e9b0d019eaafbe6714fdc15b0122dbb2vbjxcwie.html