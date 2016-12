DO G1



A última segunda-feira de 2016 manteve o clima de verão no Rio. A sensação térmica máxima até as 14h foi de 43,4°C, segundo o Alerta Rio. Com mar calmo e cristalino, as praias da cidade ficaram cheias.

Segundo a Riotur, 865 mil turistas são esperados para o réveillon na cidade.