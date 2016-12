DE O DIA



Os termômetros da cidade registraram nesta terça-feira a maior temperatura do ano. A máxima de 42,3 ºC foi em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. De acordo com o Alerta Rio, a sensação térmica chegou a 47,7 ºC ás 13h15, também na Zona Oeste.

Calorão, contrariou a previsão divulgada pelo próprio Alerta Rio na manhã desta terça-feira, que indicava temperatura máxima de 40ºC.

De acordo com o Climatempo, o calor elevado continuará até o final de semana.

Com isso, as pancadas de chuva no final da tarde também devem acontecer.

Para esta Quarta-feira, a temperatura máxima é de 42ºC e a mínima 24ºC.

Fonte http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2016-12-27/com-sensacao-termica-de-477c-rio-tem-dia-mais-quente-do-ano.html