DO G1



O filhote de uma onça-pintada foi encontrado dentro de uma churrasqueira do pátio da casa de um casal de idosos no início da tarde desta terça-feira (7), no município de Alenquer, oeste do Pará.

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, o animal pesava aproximadamente 12 kg

De acordo com informações de Marcione Monte, a sogra dele foi até o quintal da casa a fim de preparar um churrasco e ao se dirigir a churrasqueira para pegar o carvão, a idosa se deparou com o filhote de onça pintada.

“O animal assim que viu minha sogra tentou dar o bote e foi aquele susto. De início ela achava que era apenas um gatinho, depois, pelo tamanho que se tratava de uma onça”, relatou.

Para retirar o filhote da churrasqueira, os donos da casa pediram ajuda aos vizinhos, que acionaram a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Uma equipe esteve no local e fez o resgate do animal. A onça- pintada será reintroduzida a natureza.

Fonte http://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2017/02/filhote-de-onca-pintada-e-encontrado-dentro-de-churrasqueira-em-alenquer.html