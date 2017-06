do TERRA NOTICIAS



A presença de uma forte massa de ar seco determina uma tarde ensolarada e com baixa umidade relativa do ar em várias cidades brasileiras. De acordo com o INMET, por volta das 14 horas, horário de Brasília, a umidade era de apenas 24% em Mato Grosso e de 25% em (BA). Estes valores de umidade são considerados de atenção e são os mais baixos v erificados neste horário, no Brasil.

A tarde desta sexta-feira, dia 16, está sendo muito seca também em (MS), (TO), e , ambas no Piauí, a umidade neste mesmo horário chegou 26%, o que também caracteriza atenção , segundo a Organização Mundial de Saúde.

Por volta das 14hs, em Bom Jesus do Piau í (PI) e (MT), a umidade registrada era de 27% , segundo o Inmet.

No fim de semana, o ar seco ainda estará atuando sobre o Centro-Oeste, interior do Piauí, Maranhão e Bahia. Por isso, são esperados novamente queda no nível de umidade relativa do ar.

A população deve evitar exercícios físicos entre 10 e 16 horas e ingerir bastante liquido.

