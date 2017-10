Divulgação/Prefeitura de Arraial do Cabo

A baleia jubarte que foi encontrada morta por pescadores, na manhã desta terça-feira, próximo às Prainhas do Pontal, em Arraial do Cabo, é mesma que encalhou e foi salva por um multidão no último domingo, na Praia Grande.

A informação foi confirmada pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e pela Marinha.

Segundo André Cavalcante, chefe do Parque Estadual da Costa do Sol, o corpo do animal será levado para alto mar, a uma distância de 11 km da costa, pois não é possível realizar a locomoção até um aterro.

O trabalho deve ser realizado até o final da tarde desta terça.

No domingo, cerca de 50 pessoas, entre agentes da Guarda Ambiental, ICMBio, Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e do Corpo de Bombeiro, tentaram ajudar a baleia encalhada voltar ao mar.

O trabalho comoveu moradores da região e internautas, que acompanharam o resgate através das redes sociais.

