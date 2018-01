do G1



A Secretaria de Saúde de São Paulo confirmou três casos confirmados de pessoas infectadas por febre amarela na Região Metropolitana de São Paulo. Duas morreram e uma está internada no Hospital das Clínicas. Elas teriam contraído a doença em Mairiporã, cidade a cerca de 40 km de São Paulo, durante as festas de fim de ano. São as primeiras mortes de febre amarela na Grande São Paulo desde que começou a série de mortes de macacos infectados no ano passado.

A secretaria investiga ainda outros três casos suspeitos de febre amarela. Em um desses casos, a pessoa morreu vítima de hepatite.

Segundo Marcos Boulos, coordenador do Controle de Doenças, as vítimas foram viajar para Mairiporã no final de 2017 e acabaram contraindo febre amarela. “A população da cidade está vacinada. Quem é de fora e viaja para essa região precisa tomar a vacina”, disse Boulos.

Desde outubro Mairiporã está com uma campanha intensa de vacinação. Mais de 30 macacos foram encontrados mortos na região por causa da febre amarela. A população local criou uma campanha cobrando providências em defesa dos macacos.

“É muito importante que as pessoas tomem a vacina”, destaca o coordenador. “Também devem passar repelente para evitar a picada do mosquito que transmite o vírus.”

Assim como as pessoas, os primatas são vítimas dos mosquitos Haemagogus e Sabethes, encontrados na zona de mata e que costumam circular em copas de árvores, local de repouso preferido dos primatas. Quando eles são infectados e chegam a morrer, isso indica que existe a circulação do vírus no local, mas eles não podem transmitir a doença para humanos.

Parques fechados

Em outubro, a cidade de São Paulo começou a ter parques estaduais e municipais fechados para prevenir a febre amarela. Também foram criadas campanhas de vacinação na Zona Norte, Guarulhos e na região de Itapecerica da Serra, onde também houve registro de mortes de macacos.

Municipais:

Parque Anhanguera

Parque Canivete

Parque Córrego do Bispo

Parque Sena

Parque Pinheirinho d'água

Parque Jacintho Alberto

Parque Jardim Felicidade

Parque Cidade de Toronto

Parque São Domingos

Parque Tenente Brigadeiro Faria Lima

Parque Lions Tucuruvi

Parque Senhor do Vale

Parque Rodrigo de Gáspari

Parque Santo Dias

Parque Jd. Herculano

Parque M’Boi Mirim

Parque Guarapiranga

Parque Cemucam (Cotia)

Parque Raposo Tavares

Parque Juliana de Carvalho Torres

Parque Linear Feitiço da Vila

Parque Linear Parelheiros

Parque Linear Sapé

Estaduais:

Parque Horto Florestal

Parque da Cantareira

Fonte https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/grande-sp-registra-tres-casos-com-duas-mortes-por-febre-amarela.ghtml