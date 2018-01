Segundo Olinto, um robalo de 33 kg é um ponto fora da curva. “É uma boa captura. O macho flecha realmente cresce mais. Ele pode chegar a 1,40 metro e na faixa de 24,3 kg. Esse foi o maior tamanho publicado na bibliografia acadêmica científica.

Realmente é um bicho grande”, comentou.

Ainda de acordo com o especialista, não é possível saber se esse é o maior que já foi capturado, por conta das competições de pesca e também de pescarias artesanais que, muitas vezes, não são publicadas em lugar nenhum. Porém, com certeza, é uma pesca inusitada. “É uma pesca que realmente chama a atenção. Pode acontecer, mas com essa quantidade e esse tamanho de robalo, não é frequente”, disse.

A referida pesca ocorreu na Praia do Guaratuba e teve inicio às 19h30, dentro do horário permitido para o desenvolvimento do arrasto de praia no local. A restrição de horário é das 9h às 19h no período de alta temporada. Ressalta-se, segundo a resolução, que a Praia do Guaratuba é considerada não urbanizada e com baixa frequência de banhistas.

Deste modo, durante os meses de março a novembro, excetuando-se os fins de semana e feriados, a pesca com a utilização desses petrechos é permitida em qualquer horário.

Fonte https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/robalo-gigante-quebra-recordes-e-vira-atracao-durante-pescaria-em-sp.ghtml