Um funcionário da prefeitura disse que 170 pacientes e funcionários foram retirados do hospital, enquanto a emissora NHK informou mais tarde que cerca de 80 pessoas ainda estavam presas.

Imagens de televisão mostraram uma extensiva operação de resgate, com cerca de 2.310 resgatadas na cidade, de acordo com a NHK.

O número total de mortos pelas chuvas no Japão subiu para pelo menos 81 no domingo, depois que as águas das enchentes forçaram vários milhões de pessoas a saírem de suas casas, informaram as reportagens da mídia e a Agência de Gerenciamento de Desastres e Incêndios.