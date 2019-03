DE TERRA NOTICIAS



O outono no Hemisfério Sul começa oficialmente às 18h58 (hora de Brasília) do dia 20 de março.

Uma das principais características do outono no Brasil é a redução da frequência e do volume médio de chuva na maioria das áreas do país, mas especialmente sobre os estados do Sudeste e do Centro-Oeste.

Os dois mapas abaixo mostram esta diferença. Veja como a chuva diminui na divisa de São Paulo com Minas Gerais.

Em locais onde a média de chuva passa de 300 mm em janeiro, em abril, a média de chuva cai para pouco mais de 100 mm.

Mas nem tudo é seca no outono do Brasil. Os dois primeiros meses do outono são os mais chuvosos do ano nas áreas ao norte da Região Norte e no litoral norte do Nordeste.

No leste do Nordeste, o outono é o período com maior média de chuva. É comum termos temporais provocados pelos Distúrbios Ondulatórios de Leste (DOL) nas capitais João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju e Bahia.

Algumas frentes frias de abril pode chegar fortes sobre a Bahia e ajudam a manter o tempo úmido no Espírito Santo e no norte de Minas Gerais. Estas frentes frias também estimulam chuva na região do Tocantins e no Distrito Federal.

Em anos neutros, o tempo seca de vez em grande parte do interior do país depois da chuva de abril.

A Região Sul, especialmente os estados de Santa Catarina e do Paraná,l é a única que não sente a drástica mudança no padrão de chuva. Temporais ainda ocorrem com a passagem das frentes frias.

Em relação à temperatura, o outono marca a passagem das primeiras massas de ar frio de origem polar de forte intensidade sobre o Brasil. Em geral, estas ondas de frio começam a surgir em maio, mas já ocorreram ondas de frio muito fortes em abril.

No decorrer da estação, ocorrem situações especiais, onde a circulação de ventos sobre a América do Sul leva o ar frio de origem polar para Rondônia, Acre e o sul do Amazonas provocando o fenômeno da friagem.

Outono com El Niño

O grande diferencial do outono 2019 será a influência de um El Niño, que mesmo estando com fraca intensidade, vai interferir no padrão de chuva e de temperatura da estação. A expectativa é de que o El Niño persista até o fim de junho, mas enfraquecendo cada vez mais.

Além do El Niño, o outono de 2019 começa com a temperatura do oceano Atlântico Sul acima do normal. A presença de um El Niño, mesmo que fraco, faz com que as ondas de frio tenham menor frequência, e que consequentemente exista tempo para que as temperaturas voltem a subir e manter uma sensação agradável, até a chegada de uma próxima onda de frio.

Algumas massas polares fortes vão passar pelo Brasil durante o outono provocando frio no centro-sul do país, mas por curto período.

A chuva do começo do outono não obedece aos padrões típicos da estação

