Agencja Gazeta/Michal Ryniak via REUTERS

m pinguim albino fez sua primeira aparição em um zoológico polonês nesta sexta-feira - a primeira ave do tipo mantida em cativeiro, segundo a instituição.

Por enquanto, o pinguim de três meses de idade não tem nome, uma vez que o zoológico Gdansk ainda não sabe se ele é macho ou fêmea.

Ele é tímido e está um pouco assustado. Nós não quisemos submetê-lo ao estresse de um minucioso exame médico", disse a diretora de marketing do zoológico, Emilia Salach.

Funcionários tem mantido a ave separada do restante dos pinguins por medo de que eles rejeitem o novo integrante devido à sua aparência incomum.

"Todo discrepante em um bando está mais exposto a rejeição e danos. Nós já podemos ver que ele ainda não foi aceito pela maior parte da nossa pequena família de pinguins", disse Emilia.

Atualmente, o pinguim albino vive com seus pais e com dois dos pinguins mais tranquilos do zoológico.

Fonte https://www.terra.com.br/noticias/mundo/zoologico-polones-abriga-pinguim-albino-teme-que-ave-nao-seja-aceita-por-bando,d13f5300dff0e2c45c9caceaa1ad4feecjbyg360.html