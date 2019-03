do ISTO É



A famosa Ópera de Sydney e a ponte da Baía da cidade australiana apagaram suas luzes durante uma hora neste sábado (30), na chamada Hora do Planeta, para aumentar a conscientização sobre as mudanças climáticas e seu impacto na biodiversidade.

Para a 13ª edição da Hora do Planeta, organizada pela ONG WWF, milhões de pessoas em 180 países vão apagar suas luzes às 20h30 para refletir o impacto do gasto energético sobre as mudanças climáticas e seu papel fundamental na natureza.

“Somos a primeira geração a ter consciência que estamos destruindo o mundo. E podemos ser os últimos capazes de fazer algo a respeito”, diz a chamada da WWF.

“Nós temos as soluções, só precisamos que nossas vozes sejam ouvidas”.

O presidente da WWF-Austrália, Dermot O’Gorman, disse à AFP que “a Hora do Planeta continua a ser o maior movimento de base no mundo para que as pessoas adotem medidas contra as mudanças climáticas”.

“Trata-se de incitar os indivíduos a realizar ações pessoais e, desta forma, se unir a centenas de milhões de pessoas em todo o mundo para demonstrar que não precisamos apenas de ações urgentes em relação às mudanças climáticas, mas também devemos proteger nosso planeta”, acrescentou.

Dezenas de empresas em todo o mundo se comprometeram a aderir a essa iniciativa de desligar as luzes por uma hora.

Inúmeros monumentos e edifícios emblemáticos vão permanecer às escuras entre 20H30 e 21H30, como a Torre de Xangai, o Porto Victoria de Hong Kong, a Torre Burj Khalifa de Dubai, a Praça Vermelha em Moscou, a Acrópole de Atenas, a Torre Eiffel de Paris, as pirâmides do Egito, a basílica de São Pedro de Roma, o Big Ben de Londres, o Corcovado do Rio de Janeiro e a sede da ONU em Nova York.

No ano passado, quase 7.000 cidades em 187 países apagaram as luzes de seus edifícios emblemáticos, segundo WWF.

Este ano, o apelo ocorre após a divulgação de relatórios globais com advertências urgentes sobre o estado do habitat natural e das espécies na Terra.

De acordo com o último relatório “Planeta Vivo” publicado pela WWF em 2018, entre 1970 e 2014, o número de espécimes de vertebrados – peixes, aves, mamíferos, anfíbios e répteis -, caiu 60% em todo o mundo. Um declínio que atingiu 89% nos trópicos, na América do Sul e Central.

Enquanto esta ação, realizada em várias cidades ao redor do mundo, é um gesto simbólico, a Hora do Planeta liderou campanhas bem sucedidas na última década para proibir, por exemplo, os plásticos nas Ilhas Galápagos e plantar 17 milhões de árvores no Cazaquistão.

