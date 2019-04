Do ISTO É DINHEIRO



Após a passagem do furacão Maria por Porto Rico em 2017 – que devastou toda a ilha, causando o maior blecaute da história dos Estados Unidos (o país é território não-incorporado americano) – uma corrente de pensamento começou crescer no local, e ela agora se tornou lei e um plano de ação: até 2050, 100% da energia consumida no país caribenho será de fontes de energia renovável.

A base energética do país sempre foi dominada pela importação de diesel e carvão, que eram queimados em usinar termoelétricas, mas com a devastação causada pelo desastre natural, Porto Rico enxergou a oportunidade de entrar na era da sustentabilidade, com seu senado aprovando o plano de transformar toda a geração de energia do local em renovável em pouco mais de 30 anos.

O governador local (autoridade máxima, uma vez que eles respondem ao presidente dos Estados Unidos), Ricardo Rosselló, já declarou apoio a lei, e disse que irá assiná-la. Porto Rico segue a tendência dos estados americanos da Califórnia e Havaí, que preveem ter energia 100% renovável até 2045.

A vantagem do país caribenho é ter 13 vezes menos pessoas que a Califórnia.

