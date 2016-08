DA REDE TV!



A inglesa Linda Reeves, de 50 anos, afirma estar no 15º mês de gestação. Mãe de nove filhos, a moradora de Milton Keynes (Inglaterra) diz que sente os chutes do bebê e até escuta seus batimentos cardíacos, mas os médicos negam a afirmação.

Segundo ela, um médico explicou que ela está apenas acima do peso devido à alimentação. "Ele me disse que eu apenas estou muito gorda. Eu fiquei furiosa", diz ela ao jornal local "Milton Keynes Citizen". "Ninguém me leva a sério. Eu tenho nove filhos e sei o que é ter uma criança dentro de mim", defende-se.

Linda ainda garante que tem sintomas de uma gravidez: mal-estar, dores nas costas e cansaço, além do crescimento da barriga, o que aumenta a certeza de que está gerando uma criança dentro de si.

"Estou absolutamente certa de que há um bebê, mas está crescendo no lugar errado", explica.

"Eu continuo indo ao meu médico e ele me pede ultrassons e exames. Mas eles só examinam meu útero, então como eles podem achar o bebê se ele está crescendo na minha barriga?", questiona.

Os médicos acreditam, no entanto, que a mulher possa estar com uma gravidez psicológica e mentalmente abalada. "Eles me receitaram anti-depressivos, mas eu joguei a prescrição no lixo".

Preocupada com o suposto tempo de gestação, agora Linda quer passar por um exame completo para chegar a um diagnóstico. "Se por acaso eu estou errada, então quero saber exatamente o que está acontecendo dentro de mim. E se for câncer? Eu tenho o direito de ser tratada com seriedade".

