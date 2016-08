DA REVISTA QUEM



Simone Gutierrez acordou se sentindo nostálgica. Tanto é que a atriz revirou o baú e achou uma foto em que aparece com quilos a mais, bem diferente. No Instagram, ela postou uma montagem de comparação. "Às vezes nem eu me reconheço", escreveu na quinta-feira (25).



Em entrevista recente a QUEM, ela falou sobre o processo de emagrecimento. Simone passou do manequim 46 para o 38.

"Meu problema não foi estético, nunca fui infeliz com minha aparência. Sempre fui uma gordinha saudável. Foi uma questão de saúde. Era perder ou operar, e fiquei com medo disso prejudicar a minha voz", diz ela, que além dos trabalhos na televisão é famosa pela atuação em musicais.



Fonte: http://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2016/08/simone-gutierrez-relembra-quilos-mais-em-foto-nem-me-reconheco.html