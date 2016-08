FERNANDO MOREIRA

Moradores de Nova York (EUA) que frequentam um parque no bairro do Brooklyn estão em polvorosa. Será encenada em três dias de setembro no local uma peça de William Shakespeare em que todas as atrizes ficam nua.

O espetáculo "A Tempestade" já foi apresentado em maio, no Central Park.

"Meu filho de 5 anos pode fazer perguntas que eu não teria como responder", disse à CBS Adelle Cekic, moradora que frequenta o Prospect Park.

O diretor Pitr Strait se defendeu, de acordo com o "Sun":

"Shakespeare falava, de um jeito ou de outro no choque entre o velho e o novo, o comum e o radical. A sua última peça não é exceção. A Tempestade sempre falará para um público pronto para nova ideias."

AP Cena da peça de Shakespeare

Fonte: http://blogs.oglobo.globo.com/pagenotfound/post/peca-de-shakespeare-com-todas-atrizes-nuas-causa-polemica-em-nova-york.html