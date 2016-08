DO G1



O site de Leslie Jones ("Caça-Fantasmas") foi invadido nesta quarta-feira (24), e hackers divulgaram fotos da atriz e comediante nua, além de informações pessoais, como passaporte e carteira de motorista. A página www.JustLeslie.com foi em seguida tirada do ar.

De acordo com a imprensa americana, o site aparentemente foi acessado através do celular pessoal da atriz ou da conta do iCloud, que permite que usuários armazenem fotos e outros conteúdos on-line e acessem isso de qualquer aparelho da Apple.

Representantes da Apple e o agente de Leslie Jones não responderam aos pedidos de entrevista.

Entre as imagens publicadas no site da atriz, segundo a imprensa, havia um vídeo de Harambe, o gorila morto pelo zoológico de Cincinnati depois que um menino de 3 anos caiu na sua jaula em maio.

Leslie Jones, de 48 anos, se tornou um dos tópicos mais comentados nas redes sociais nesta quarta depois da notícia. Usuários do Twitter manifestaram apoio à atriz, que em julho havia sido alvo de ofensas racistas.

"Esses atos contra Leslie Jones... São revoltantes. É racista & sexista. Isso é crime de ódio. Isso não são 'garotos brincando', tuitou o músico Questlove Gomez (‏@questlove), baterista da banda The Roots, que toca no talk show americano "Late Night with Jimmy Fallon".

Fonte: http://g1.globo.com/pop-arte/cinema/noticia/2016/08/leslie-jones-hackers-divulgam-fotos-da-atriz-de-caca-fantasmas-nua.html