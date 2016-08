DA REVISTA QUEM



A namorada do velocista jamaicano Usain Bolt, Kasi Bennett ainda não falou diretamente sobre a noite que seu companheiro teve com a brasileira Jady Duarte, de 20 anos, mas tem dado indiretas que demonstram sua revolta com a traição por meio de curtidas no seu Instagram.

Kasi curtiu um post com montagem sua e da amanta que dizia: "Quando sua garota é Selfridges (loja britânica de luxo) e você a trai por uma Primark (loja popular britânica de departamento)”.

A namorada oficial do velocista ainda curtiu um Twitter de um fã com o texto: "Usain Bolt trocou a vida com uma deusa por uma noite com alguém que nunca vai chegar aos seus pés".

Fotos da brasileira na cama com Bolt, que comemorou as medalhas conquistas na Olimpíada Rio 2016, foram compartilhadas pelo WhatsApp e vazaram nas redes. Em entrevista ao Daily Mail, a irmã mais velha do jamaicano, Christine Bolt, disse que o namoro entre Bolt e Kasi não vai terminar por conta desse episódio.

"Não acredito que algo demais tenha acontecido entre ele a a garota brasileira. Ele ama muito a Kasi para estragar a relação assim. Vejo as fotos e não acho que ele esteja fazendo qualquer coisa com ela. Sei que as fotos podem deixar a Kasi magoada, mas ela irá conversar com ele e eu sei que eles vão superar essa dificuldade. Usain não acredita em traição e sempre foi contra isso."

Já a brasileira, que é estudante, usou sua rede social para comentar o envolvimento com Bolt. "Como já disse minha noite com Bolt foi normal. Bolt foi super simpático comigo, mas agora chega desse assunto", disse. "Eu amo o Bolt", comentou anteriomente.

Reprodução Comparação de namorada e amante de Bolt

