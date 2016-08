DO EGO



Renata D'Ávila mostrou que o ioga pode ajudar (e muito) quem deseja ter um corpaço igual ao dela.

Em uma imagem postada no Instagram nesta quinta-feira, 25, ela posou de cabeça para baixo enquanto praticava o exercício.

De maiô, ela mostrou as pernas torneadas e as curvas.



Adepta da ioga, a ex-BBB auxilia os movimentos complexos com momentos de calma e meditação.

E a flexibilidade também precisa estar em dia para conseguir plantar bananeira.



Recentemente, Renatinha postou um vídeo onde aparece com um look todo preto para praticar as poses.



