As atrações do final de semana em Cuiabá vão do humor à gastronomia

JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Show do rapper Projota e a comemoração dos 10 anos da Revista Gold com a “Feijoada Gold” são duas das opções para não ficar em casa neste final de semana. Exposições, baladas e cinema também fazem parte da programação cultural da Grande Cuiabá.

Confira a programação cultural do MidiaNews:

Show

Projota

Para quem quer curtir um rap, neste sábado (27), haverá show do cantor Projota no palco da Nuun.

O artista paulistano – que é considerado um dos nomes mais populares da nova geração do hip hop nacional - tem conquistado o público com suas rimas e flows irresistíveis.

De fala mansa, o artista se consolidou ao fazer de suas letras um canal para abordar assuntos da vida como trabalho, superação e uma boa dose de amor, entre outros.

A abertura será às 23h.

A entrada para a pista custa R$ 70 (Inteira) e R$ 55 (Meia).

Mais informações pelo site: www.casadefestas.net

Feijoada Gold 2016

Reprodução Neste sábado (27), acontece mais uma edição da maior feijoada da região norte do Mato Grosso

Neste sábado (27), acontece mais uma edição da maior feijoada da região norte do Mato Grosso.

O evento é comemorativo pelos 10 anos da Revista Gold e traz para Cuiabá uma megaestrutura com dois ambientes, além das atrações nacionais como o cantor Xande Pilares (ex-vocalista da banda Revelação) e a presença vip de estrelas como Nicole Bahls e Marco Antonio Gimenez.

A abertura do local será às 12h.

A entrada para a área vip (Open Food) custa R$ 199 (Inteira) e R$ 149 (Meia).

Camarote com Open Bar (Cerveja, Refrigerante, Água e Vodka) e Open Food custa R$ 299 (inteira) e R$ 249 (meia).

Mais informações pelo site: www.casadefestas.net

Cronovisor, Renato Russo de Corpo e Alma

No sábado (27) acontece o Cronovisor no Tetro Zulmira Canavarros, na Assembleia Legislativa, a partir das 20h.

Cronovisor é um show de sucesso, fruto de um estudo artístico e psicológico sobre vida e obra de Renato Russo, desenvolvido pelo artista, produtor e psicólogo Samuca Luna.

A entrada para a pista custa R$ 50 (Inteira) e R$ 25 (Meia).

Mais informações pelo site: www.casadefestas.net

Eventos

Blessed´s

Divulgação No sábado (27), terá o evento Open Bar, Blessed’s, na Musiva

No sábado (27), haverá o evento Open Bar, Blessed’s, na Musiva

A festa ainda terá After Paty, no estacionamento da boate.

O evento começa a partir das 23h.

A entrada para a pista custa R$ 150 (Inteira) e R$ 100 (Meia).

A entrada para a After Paty custa R$ 25.

Mais informações pelo site: www.casadefestas.net

Macaxeira – Special Bday Rapha Martinelli

Nesta sexta-feira (26), acontece a Macaxeira – Special Bday Rapha Martinelli.

O evento começa a partir das 21h, na Casa Velha, na Praça da Mandioca, em Cuiabá.

Para quem quer curtir muito POP e Funk, o valor da entrada está R$ 10 (apenas dinheiro).

É proibida a entrada de menores de 18 anos e a entrada será somente com a apresentação de documentação pessoal.

“Cuiabrasa Rockers”

Nesta sexta-feira (26) e no sábado (27), também acontece o Cuiabrasa Rockers, com 6 bandas covers e autorais.

O show será no Cavernas Bar, na Rua Barão de Melgaço, em Cuiabá.

O evento começa a partir das 22h.

A entrada custará R$ 10,00.

Sweet Dreams

No sábado (26), que tal fazer uma viagem no tempo dos sucessos do passado e aos contemporâneos, um mix que vai de David Bowie a Lady Gaga, de Bob Dylan a Daft Punk.

O evento Sweet Dreams promete realizar uma noite de fusão de estilos e vertentes musicais.

O evento começa a partir das 21h, na Casa Velha, na Praça da Mandioca, em Cuiabá.

A entrada custará R$ 10,00

Teatro

O Cine Teatro Cuiabá terá na Capital durante este fim de semana, os atores do grupo Cena Onze voltam a encenar o espetáculo Romeu e Julieta.

A programação começa nesta sexta-feira (26) e segue até domingo (28), às 20h.

O Teatro da UFMT apresenta a peça “Prefeita Almerinda!” com André D’Lucca, neste sábado (27) e domingo (28) às 20h.

Os ingressos estão à venda na Casa de Festas.

Exposições

Orátórios e Crucifixos

Reprodução O Museu de Arte Sacra de Mato Grosso realiza a exposição de objetos de fé e religiosidade

O Museu de Arte Sacra de Mato Grosso realiza a exposição de objetos de fé e religiosidade presentes na vida do povo mato-grossense desde os primeiros anos de colonização.

O público que visitar o Museu de Arte Sacra de Mato Grosso poderá ver de perto dez oratórios originais da antiga Catedral do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, das Igrejas do Rosário e São Benedito e de acervos pessoais que foram doados ao MASMT

A exposição acontece até o dia 30 de outubro e acontece todas de todas as terças-feiras aos sábados, das 9h às 13h.

Kuayaverá-Cuyaverá-Cuiabá - 300

O Museu de Arte e de Cultura Popular (Macp) recebe a exposição "Kuayaverá-Cuyaverá-Cuiabá - 300", do fotógrafo José Medeiros. A mostra reúne obras que apresentam diferentes visões sobre a Capital mato-grossense. Diferentes realidades cuiabanas são apresentadas por Medeiros.

Iniciando a contagem regressiva dos 300 anos da Capital, o fotógrafo realiza uma viagem dentro do universo de Cuiabá. Conforme a organização da mostra, as imagens apresentam uma abordagem crua, porém antropológica, do submundo dos becos tricentenários da Capital.

A exposição é gratuita e pode ser conferida de terça a sexta-feira, das 13h às 18h.

A mostra acontece até 31 de agosto e é recomendada para maiores de 18 anos.

Cinco Elementos do Cerrado

Em tempos de nudes, há quem atenda a esse pedido com muito profissionalismo e bom gosto. Com o objetivo de quebrar preconceitos e divulgar o nu artístico ou conceitual, o fotógrafo Tchélo Figueiredo uniu essa ideia com elementos que remetem à cultura regional, surgindo assim o projeto "Cinco Elementos do Cerrado".

Tchélo explica que a intenção de trabalhar o nu surgiu há seis anos. E a vontade de acrescentar algo às fotografias o levou a pesquisar sobre as riquezas e belezas do Estado.

Assim, os cinco elementos foram escolhidos: água, caju - simbolizando as frutas regionais - cerrado, cultura e agronegócio.

"Em 2014, fui assaltado e perdi todo o material. Precisei refazer tudo, foi um ano de trabalho. Nesse processo, algumas coisas mudaram, mas para melhor. Algumas imagens foram feitas na Prainha e no Centro Histórico de Cuiabá. Coloquei uma modelo nua, pintada pelo artista plástico Adir Sodré, em pleno centro da cidade e deu tudo certo", conta Tchélo.

Outros locais escolhidos para as fotografias foram os balneários de Nobres, Coxipó do Ouro e a cidade de Chapada dos Guimarães.

A mostra é gratuita e pode ser conferida Museu de Arte de Mato Grosso.

A exposição permanece no lugar até 4 de setembro.

Profundidade

Com 16 anos como grafiteiro, 26 anos andando de skate, defensor de uma lifestyle urbana, expressiva e ativa na sociedade e se autodenominando “o cuiabano do futuro” Babu Seteoito apresenta sua primeira exposição em telas, denominada “Profundidade”.

Mantendo seus traços peculiares, novos elementos são encontrados nesta nova fase de sua arte, como a natureza substancial e plantas tiradas de sua cabeça, que fazem parte da composição do imaginário particular do artista, que agora está acessível para o público.

Fazem parte da exposição escafandros, astronautas e corações, objetos que convidam os visitantes a investigarem e a navegarem no universo profundo e desconhecido do âmago do ser. Além disso, enfrentar a “batofobia”, o medo da profundidade que o cotidiano raso provoca.

A exposição é gratuita e pode se conferida na Casa do Parque, em Cuiabá.

A mostra acontece até o dia 31 de agosto.

“Natureza – substantivo feminino”

Uma exposição essencialmente feminina. Uma verdadeira confraria de mulheres de intensa produção artística que apostam nas mais variadas técnicas e linguagens das artes. É assim que se define a exposição coletiva “Natureza – substantivo feminino”, aberta no Museu de Arte de Mato Grosso.

Participam 31 mulheres e mais três são homenageadas in memorian: Conceição dos Bugres, Ignez Correa da Costa e Osvaldina Santos.

Refletir sobre a natureza e o feminino é a proposta da coletiva, que une gerações de artistas e ainda promove o intercâmbio de saberes entre elas.

A exposição é gratuita e pode ser conferida até 28 de agosto.

O Museu de Arte de Mato Grosso está localizado na Rua Barão de Melgaço, no Centro de Cuiabá.

25º Salão Jovem Arte Mato-grossense

Desde 18 de maio, o Palácio da Instrução, em Cuiabá, recebe o 25º Salão Jovem Arte Mato-grossense. A mostra traz ao público um conjunto de obras de 40 artistas selecionados. Os trabalhos são inéditos e produzidos por artistas residentes em Mato Grosso a partir de 2015.

De acordo com a Secretaria de Estado de Cultura (SEC), a exposição foi criada com o objetivo de resgatar a memória e a história das artes visuais no Estado, fomentar, reconhecer e revelar novos talentos, provocar e instigar os artistas, veteranos e iniciantes a produzirem bons trabalhos.

O Salão Jovem Arte também presta uma homenagem ao artista plástico cuiabano João Sebastião, que morreu em fevereiro. O evento apresenta ao público três obras que ele havia pintado para este evento.

Além da exposição, o lugar também recebe uma intensa programação com palestras, oficinas, bate-papo e visitas mediadas com artistas, além das visitas escolares.

A entrada é gratuita e a mostra acontece até 25 de setembro.

O Palácio da Instrução está localizado no Centro de Cuiabá, na Rua Antônio Maria, número 151.

Papa João Paulo II

O Museu de Arte Sacra de Mato Grosso (MASMT) abre as portas do salão para uma exposição permanente.

Dedicada à visita do Papa João Paulo II a Mato Grosso, na década de 90, o museu exibe objetos utilizados pelo pontífice em sua peregrinação pelo solo mato-grossense.

Compõem a nova exposição permanente do MASMT a cadeira usada por João Paulo II quando recepcionou os povos indígenas em Cuiabá, a casula e a mitra (roupa e chapéu) usados para rezar a missa campal, realizada no bairro Morada do Ouro (Sesi Papa ou Papódromo, construído em sua homenagem), bem como o cálice e a patena daquela missa.

A exposição conta ainda com um curto documentário em que Dom Bonifácio fala sobre o grande evento católico, além de algumas fotos da visita do Papa.

A entrada é gratuita.

O Museu está localizado na Avenida Clovis Hugueney - Complexo Nossa Senhora da Conceição, n° 239, no bairro Dom Aquino, em Cuiabá.

Sesc Mato Grosso

CineSesc

O CineSesc exibe, gratuitamente, neste final de semana no cinema do Sesc Arsenal, no bairro do Porto, filmes de suspense e muito drama.

Reprodução No sábado (27), o cinema do Sesc Arsenal exibe o filme de animação "Nausecaã do Vale do Vento”

Nesta sexta-feira (26), será exibido o drama brasileiro "Girimunho".

O filme se passa no sertão mineiro, onde o tempo parece andar ao ritmo do rio, duas senhoras acompanham o girar do redemoinho. Bastú acaba de perder o marido Feliciano e sem choro busca abrigo nos sinais do dia a dia e em suas lembranças. Mas é na liberdade dos sonhos e nas novidades trazidas pelos netos que ela faz sua própria transformação. No sábado (27), no CineSesc, o filme “Uma lição de Vida” promete emocionar o público. A história real de Kimani Maruge, um fazendeiro que começou a estudar aos 84 anos, depois que o governo do Quênia anunciou educação gratuita para todos em 2003.

No domingo (28), será exibido o filme alemão “Planeta Solitário”.

Em seu último verão antes do casamento, Alex e Nica partem de férias rumo às montanhas do Cáucaso, na Geórgia.

Sessão Pipoca

A “Sessão Pipoca”, do Sesc Arsenal, exibe, gratuitamente, todos os fins de semana, às 17h30, filmes para o público infanto-juvenil, a fim de despertar a paixão pelo cinema.

No sábado (27), o cinema do Sesc Arsenal exibe o filme de animação "Nausicaä do Vale do Vento”.

Nausicaä é a Princesa do Vale do Vento, um dos países que sobrevive em paz, quando é atacado por um dos países. Nausicaä precisa defender seu povo e compreender a floresta venenosa.

No domingo (28), A Sessão Pipoca apresenta outra animação "O homem da lua".

O filme conta a história de um homem que não aguenta mais viver sozinho e decide pegar carona na cauda de um cometa em direção a Terra. Mas sua chegada é considerada uma invasão alienígena.

Sesc na Feira

Ainda no domingo (28), acontece no Sesc Arsenal, o Sesc na Feira, desta vez no bairro Osmar Cabral, a partir das 8h.

Com atividades de Educação em Saúde, Recreativas e Lúdicas com o público presente.

Também serãos realizadas a aferição de pressão arterial, teste de glicemia capilar, I.M.C, jogos recreativos, orientações e outros.

Balada

Jimi Jim

No Jim Jim na sexta-feira (26), vai rolar mais uma edição da “Violada do Jimi”. Dessa vez quem comanda a festa é a turma de Agronomia da Univag.

A animação ficará por conta das duplas Junior & Nando e Rodrigo & Ramon.

A abertura do local será às 23h.

Mais informações pelo telefone (65) 99694-4930/ 99292-6381.

No sábado (27), será realizada a “Violada Anônima” no Jimi Jim, uma noite com muito sertanejo, arrocha, animação e diversão.

Victor & Wagner e Jean Saliba comandam a festa.

A abertura do local será às 23h.

Wood’s Cuiabá

No sábado (27), a boate sertaneja terá em seu palco a dupla João Gustavo e Murilo.

Mais informações pelo telefone 3023-3300 ou site www.woodsbar.com.br/cuiaba

Gerônimo

Reprodução Nesta sexta-feira (26) o Gerônimio realiza a festa "Tequilas Nelas" com tequila em dobro a noite toda

Nesta sexta-feira (26) o Gerônimio realiza a festa "Tequilas Nelas" com tequila em dobro a noite toda.

As atrações vão ficar por conta da dupla sertaneja Victor & Matheus.

A abertura do local será às 23h30.

No sábado (27), acontece a festa "Fechado pra Balanço" com as duplas João Ricardo & Juliano, Os Thomés e Fabio Souza & Fabiano.

A abertura do local será às 23h30.

Mais informações pelo site www.geronimowestmusic.com.br

Espaço Furrundu

E sexta-feira (26), o Espaço Furrundu vai rolar a noite do “TribalBeat”, com o DJ Charles Pitter.

Mais informações no telefone: (65) 9261-8484.

Música

Malcom Pub

Nesta sexta-feira (26), o Malcom recebe Raphael Koury e Marcelo Rakar.

No sábado (27), a banda Fábrica toca MTV Internacional e Back2000 Acústic agitarão a noite.

Neste final de semana a entrada custa R$ 15.

Mais informações pelo telefone: (65) 9630-4985.

Clube de Esquina

Nesta sexta-feira (27), no Clube de Esquina mais uma vez a Hitsrock se apresenta com um repertório que vai dos anos 50 ate os dias de hoje.

O repertório terá Elvis, Chuck Berry, Elvis, Led Zeppelin, Creedance, Dire Straits, Bon Jovi, kiss, Erick Clapton, Lynard Skynard, U2, Ramones, Metallica, Guns'n Roses, Amy Winehouse, Creed, John Mayer, System of a Down e muito mais.

A apresentação começará a partir das 22h.

Mais informações pelo telefone: (65) 3623-3856

Casa do Parque

Reprodução No sábado (27), a Casa receberá o “Beatles In Concert”, a partir das 21h.

O rock dos anos 90 embala a noite de sexta-feira (26), da Casa do Parque com Dariozinho e seus convidados mais que especiais.

O Dj Roberto Santos nas Pick'ups também promete muita diversão ao som de música boa.

No embalo do Latin Jazz, em meio a releituras de clássicos e obras do Phantom Fish, com participação do pianista Igor Mariano.

No sábado (27), a Casa receberá o “Beatles In Concert”, a partir das 21h.

Os meninos da TM4 sempre com um show lindo e eletrizante.

Mais informações: (65) 3365.4789 ou (65) 98116.8083.

Samba do Ducke

No sábado (27), acontece também o "Samba do Duke", no Duke Bar, no Bairro Duque de Caxias.

E para honrar os grandes nomes do samba do país, o grupo Quarteto do Samba é quem, mais uma vez, será o responsável por juntar o violão, o cavaquinho e o pandeiro, e animar a tarde e início de noite.

Para acompanhar o samba, será servida uma deliciosa feijoada.

A feijoada começa a ser servida às 12h. Já o samba começas às 14h e vai até às 19h.

Pela feijoada será cobrado o valor de R$ 25. Para quem assistir o samba, será cobrado o couvert de R$ 10.

Cinema

Três filmes estrearam nos cinemas da Grande Cuiabá nesta semana. São eles: “'Pets-A Vida Secreta dos Bichos', 'Águas Rasas' e 'Nerve - Um Jogo Sem Regras”.

Pets – A vida Secreta dos Bichos



Max é um cachorrinho que mora em um apartamento de Manhattan. Quando seu dono traz para casa um vira-lata desleixado chamado Duke, Max não gosta nada, já que o seu tempo de bichinho de estimação favorito parece ter acabado.

O filme é uma animação com a classificação livre

Águas Rasas



Nancy (Blake Lively) é uma jovem que está tendo de lidar com a recente perda da mãe. Ao surfar em uma praia isolada, ela fica presa em uma boia a vinte metros de distância da margem. O que já parecia um grande desafio, se revela ainda mais assustador quando ela descobre que está sendo vigiada por um enorme tubarão-branco.

reprodução Nancy (Blake Lively) é uma jovem que está tendo de lidar com a recente perda da mãe

O filme não é recomendado para menores de 14 anos.

Nerve – Um Jogo Sem Regras

A tímida Vee DeMarco (Emma Roberts) é uma garota comum, prestes a sair do ensino médio e sonhando em ir para a faculdade. Quando conhece o jogo online 'Nerve-Are you a Watcher or a Player?' (Você é um observador ou um jogador?), decide sair da zona de conforto e entrar na brincadeira.

O filme não é recomendado para menores de 12 anos.

Os longas-metragens estão em exibição no Cinépolis, do Três Américas; no Cine Araújo, do Pantanal; no Cinemark, do Goiabeiras e no Cineflix, do Várzea Grande Shopping.

*O MidiaNews não se responsabiliza por alterações sem aviso prévio nos horários, valores ou grade de programação dos eventos.