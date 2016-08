DO UOL ESPORTE



Diego Armando Maradona beijou, chorou e assumiu: é pai de Diego Jr., de 29 anos.

A notícia explodiu ontem à noite em Buenos Aires. A cidade só fala disso. Parece ter esquecido a Recopa do River e o início, hoje (26), do Campeonato Argentino.

Maradona pai e filho se encontraram na capital no dia anterior. Como nada na vida da família é segredo na Argentina, posaram para fotos tão logo conversaram.

O encontro foi insistente ideia de Rocío Oliva, namorada de Don Diego Maradona.

Trinta anos mais nova (25) que o astro (55), é mais jovem também que Diego Júnior, que casou-se ano passado em Nápoles e estava em Buenos Aires apenas aguardando a “maior emoção da sua vida'', como depois contou às TVs argentinas.

Diego Maradona Jr. nasceu em Napoles em 20 de setembro de 1986. Sua mãe é a italiana Cristiana Sinagra. O Maradona pai estava então com Claudia Villafane, companheira por décadas e mãe de Dalma (29) e Giannina (27), suas famosas filhas.

Maradona pai contou que chorou muito e, tão logo chegou, correu para abraçar Dieguito: “Você é meu filho. A partir de agora vivemos uma nova história. Quando eu te ligar, me chame de mi viejo, senão vamos brigar''.

Maradona reconheceu que sustentou uma mentira ao negar ser pai de Diego Jr. Falava que a criança era filha de seu irmão, mas teve encontros secretos com Diego Jr., já adolescente, na Itália, quando, contou agora, chorava muito por não saber o que fazer nem com sua própria vida imersa em drogas e problemas, quanto mais as de um novo dependente seu.

O assunto, claro, comove a Argentina que trata Maradona como um filho rebelde no qual transforma sua vida em reality show, mas que sempre deseja seu bem e se desmancha nas lágrimas típicas dos finais felizes.

