YURI FERNANDES

DO EGO

Segundo o site americano TMZ, Demi Lovato está namorando a estrela do UFC Luke Rockhold, de 31 anos, já há alguns meses. De acordo com fontes da publicação, o romance começou durante um treinamento em uma academia em Los Angeles, nos EUA.

Após o encontro, os dois teriam trocado algumas mensagens nas redes sociais. Além disso, recentemente, os dois postaram imagens no Instagram em que aparecem com um mesmo desenho no dedo: um rostinho feliz.



Luke Rockhold é um lutador de MMA norte-americano e ex-campeão do peso-médio do Ultimate Fighting Championship, o UFC. Já Demi, de 24 anos, terminou um namoro de seis anos recentemente.

A cantora usou seu perfil no Twitter no dia 3 de junho deste ano para anunciar a separação do ator Wilmer Valderrama. Eles começaram a namorar em 2010, quando Demi tinha apenas 17 anos.



"Depois de quase seis anos juntos, maravilhosos e de amor, nós decidimos terminar nosso relacionamento. Esta foi uma decisão extremamente difícil para nós dois, mas nós percebemos mais do que tudo que somos melhores como melhores amigos. Vamos sempre ser solidários com o outro. Obrigado a todos que nos ofereceram bondade e apoio ao longo dos anos. Apenas com amor, Wilmer & Demi ", escreveu ela na ocasião.

