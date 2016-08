THAÍS SANT'ANNA

DO EGO

Marina Ruy Barbosa participou na noite desta quinta-feira, 25, em São Paulo, de um jantar beneficente. A atriz chegou arrasadora em um vestido longo superdecotado e, como sempre, roubou a atenção.



Em bate papo com o EGO, Marina falou sobre a repercussão de sua participação na minissérie "Justiça" e que bombou na web.

"Estou muito feliz, é um projeto que não tem como não se orgulhar, com uma equipe que admiro muito o trabalho, sempre quis fazer um trabalho com eles. Todo ator quer trabalhos que desafiem, que possam fazer trabalhos diferentes, que dá para mostrar outros lados e isso que gerou a repercussão positiva por eu ter feito uma menina completamente diferente, isso é bacana, me motiva. Vi que apelidaram ela de diaba ruiva (risos). Quero fazer louca, gêmea, quero fazer muita coisa", disse ela.



A atriz contou que não teve problemas em gravar as cenas quentes, em que apareceu nua. "Isso nem é o mais importante porque nada foi gratuito, a série trata de assuntos mais importantes, polêmicos que são importantes de falar. A minha personagem morreu pelo namorado machista, vaidoso que se achava poderoso, então o nu não é o mais importante", declarou ela, que brincou sobre a morte de seu papel: "Estou ficando expert nisso, porque já morri em 'Amor à vida', fui uma noiva cadáver em 'Amorteamo'. Tá tudo certo (risos)".



Se o noivo, Xandinho Negrão, ficou ciúmes por ela ter aparecido sem roupa, Marina garantiu que não. "Ele me apoia, acompanha, na época de totalmente ele assistiu algumas cenas, ele sabe como é profissional, ficou feliz de eu estar realizada", afirmou.

Manuela Scarpa/Brazil New Marina Ruy Barbosa



Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2016/08/marina-ruy-barbosa-usa-look-decotado-em-festa-e-fala-de-cenas-nua.html